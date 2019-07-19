"Клуб редакторов" смотрите сегодня после "Панорамы"

Предвыборная гонка в Украине: чем политические элиты агитируют уставших от потрясений избирателей? И пиар какого цвета в ходу у жовто-блакитных? А также красочный аккорд фестивального Витебска: чем нынешний "Славянский базар" удивил мастеров и песенного, и разговорного жанров? И, конечно, главное событие недели: в чем сила регионов? Белорусско-российский экономический форум обсуждают ведущие медиаэксперты страны. Смотрите "Клуб редакторов" сразу после "Панорамы".



