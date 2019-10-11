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"Клуб редакторов" смотрите сегодня после "Панорамы"

Белорусская инициатива создания пояса цифрового добрососедства стала одной из тем "Клуба редакторов". В чем особенность информационных войн наших дней, а также чем запомнился "Минский диалог"? Стала ли привычной экспертному сообществу минская переговорная площадка? И какую главную идею, высказанную на ней нашим Президентом, должны принять мировые лидеры, чтобы Украина обрела долгожданный мир.

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