"Клуб редакторов" смотрите сегодня после "Панорамы"

Белорусская инициатива создания пояса цифрового добрососедства стала одной из тем "Клуба редакторов". В чем особенность информационных войн наших дней, а также чем запомнился "Минский диалог"? Стала ли привычной экспертному сообществу минская переговорная площадка? И какую главную идею, высказанную на ней нашим Президентом, должны принять мировые лидеры, чтобы Украина обрела долгожданный мир.



