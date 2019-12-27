"Клуб редакторов" смотрите сегодня после "Панорамы"

Интеграционные вопросы и президентские ответы, расставляющие все точки над союзами. Причем как на постсоветском, так и на общеевропейском пространстве. Вот темы, которые сегодня в "Клубе редакторов", как всегда, открыто обсудят те, кто знает, о чем говорят. Ведь у нас о главном говорят главные редакторы ведущих белорусских СМИ. И в этой последней программе сезона они решили не оставлять недомолвок на следующий год. Смотритесразу после "Панорамы".



