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"Клуб редакторов" смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1"

Эффект карантина: почему люди по всему миру протестуют против ограничений? Грань между здоровьем и здравым смыслом обсуждают ведущие медиаэксперты страны.

Когда медицинские маски не спасают от слезоточивого газа, и почему Европу уже не назовешь сытой? Тысячи людей в очереди за продуктовыми наборами. Экономические осложнения от лечения основной болезни - тема номер один в мировых СМИ.

А также справедливые вопросы к любителям хайпа. Кто и как заработал рейтинги на истории с доплатами врачам в Бобруйске? Только факты в "Клубе редакторов". Сразу после "Панорамы".

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