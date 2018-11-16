"Клуб редакторов" смотрите сразу после "Панорамы"

Почему новый посол Беларуси в России больше, чем посол. Чем кадровый вторник взбудоражил любителей политических интриг, каким был профессиональный ответ МВД на скульптурные оскорбления. Специальный гость - министр культуры. "Клуб редакторов" - сразу после "Панорамы".



