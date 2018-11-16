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"Клуб редакторов" смотрите сразу после "Панорамы"

Почему новый посол Беларуси в России больше, чем посол. Чем кадровый вторник взбудоражил любителей политических интриг, каким был профессиональный ответ МВД на скульптурные оскорбления. Специальный гость - министр культуры. "Клуб редакторов" - сразу после "Панорамы".

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