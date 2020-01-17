Мировая политика на этой неделе отметилась трендом на обновление. Как большая перестройка в российском правительстве скажется на Беларуси?

Ведущие медиаэксперты страны обсуждают варианты развития событий. Почему информационная бомба Кремля разделила информационное поле? Кто остался от этого в выигрыше, а кто оказался в дураках? И как в итоге новые политические реалии России наступили на горло старой песне белорусской оппозиции?

Историческая справедливость шенгенской визовой политики и история, за которую надо бороться. Смотрите "Клуб редакторов" сразу после "Панорамы".



