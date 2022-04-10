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"Клуб редакторов" - у Беларуси есть полное право голоса в решении вопросов в нашем регионе

Глобальное противостояние США и Китая. Как сегодня выстраивает свои границы новый многополярный мир? В центре событий, на "водоразделе" между Востоком и Западом снова Беларусь. Украинские события стали триггером, который ускорил все политические процессы. Санкции против нас и союзников ввели бы в любом случае. У нашей страны есть полное право голоса в решении вопросов в нашем регионе.

Также театр военных действий под названием Буча. Кто и как провернул большую провокацию? Россыпь исторических фактов, которые выдают почерк организаторов. Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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