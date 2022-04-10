"Клуб редакторов" - у Беларуси есть полное право голоса в решении вопросов в нашем регионе

Глобальное противостояние США и Китая. Как сегодня выстраивает свои границы новый многополярный мир? В центре событий, на "водоразделе" между Востоком и Западом снова Беларусь. Украинские события стали триггером, который ускорил все политические процессы. Санкции против нас и союзников ввели бы в любом случае. У нашей страны есть полное право голоса в решении вопросов в нашем регионе.