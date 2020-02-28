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"Клуб редакторов" в воскресенье в 08:20

Здоровый интерес к теме коронавируса и в медийной среде страны. Руководители ведущих СМИ и эксперты обсуждают корректные правила игры на нынешнем информационном поле.

Здесь тоже во главе угла старейший принцип медицинской этики - не навреди. Как правильно ориентироваться в потоке новостей? А также нюансы интеграции: в каких дозах полезны равенство и братство? Ревизия союзных дел - объективно и по пунктам. Эти и другие важнейшие темы уходящей недели поднимают в "Клубе редакторов". Обращаем ваше внимание: программа выйдет в эфир в воскресенье в 8:20 утра. Не пропустите!

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