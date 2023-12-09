3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Клуб жен послов и дипломатов традиционно провел благотворительную ярмарку
Впреддверии Рождества и Нового года Минский международный женский клуб жен послов, дипломатов и иностранных представителей во Дворце культурыМАЗ провел традиционную благотворительную предновогоднюю ярмарку, сообщает БЕЛТА.
Члены женского клуба, объединяющего представителей около 30 стран мира, продолжили многолетнюю традицию добра и благотворительности, а также помощи тем, кто особо в этом нуждается. Ведь традиционно все средства, собранные во время благотворительной ярмарки, будут направлены на оказание помощи остро нуждающимся, в особенности детям-сиротам и инвалидам.
Как обычно, мероприятие было ярким и праздничным, наполненным богатой палитрой многонациональных красок. На ярмарке были широко представлены национальные блюда, товары и сувениры из различных регионов мира. Свою продукцию привезли также белорусские производители, ремесленники, воспитанники специализированных детских домов, домов престарелых, центров реабилитации.
Состоялся концерт народных коллективов национальных диаспор в Беларуси, творческих групп ДК МАЗ и профессиональных артистов. Увлекательным был и розыгрыш новогодней лотереи, спонсорами которой выступили представители дипломатического корпуса и различные организации, предприятия.
Новшеством в программе новогодней благотворительной ярмарки клуба стала "Елка добра", на которой были размещены послания Деду Морозу от детей дошкольного и младшего школьного возраста с особенностями развития. Каждый желающий участник ярмарки мог исполнить чью-то мечту.
Супруга министра иностранных дел Беларуси Людмила Алейник во время открытия ярмарки подчеркнула, что традиции благотворительности очень важны, и они отражают всеобщее стремление к миру и добру. "Сегодняшняя ярмарка открыта для всех. Это прекрасная возможность познакомиться с национальными особенностями различных стран. Мы благодарим за поддержку тех, кто организовал и провел это мероприятие с целью помощи тем, кому она особенно необходима", - отметила Людмила Алейник, которая является почетным председателем благотворительного фонда Минского международного женского клуба жен послов, дипломатов и иностранных представителей.
/Будет дополнено/.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ