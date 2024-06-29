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Клумбу к 80-летию освобождения Беларуси представил каждый район Минска

В центре белорусской столицы распустились "цветы Победы". В рамках фестиваля флористики каждый район Минска представил свою клумбу к 80-летию освобождения республики. Тематический декор выполнен в виде бутоньерки, фронтовых писем, звезд Победы.

В основе композиций бегонии, использованы также однолетние и многолетние растения. Насладиться буйством красок можно в парке Победы.

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