Клятва на верность Отечеству: новобранцы части 7434 приняли присягу

Служить Родине - долг каждого мужчины. 14 ноября по всей стране проходят торжественные церемонии принятия присяги.

В войсковой части 7434 Островецкого района Гродненской области слова "Служу Республике Беларусь" произнесли порядка сотни новобранцев. Разделить с молодыми бойцами этот важный и волнительный момент приехали их родные и близкие. Для них организовали выставку боевого оружия и техники, а также показательные выступления.

Станислав Рябцев, военнослужащий в/ч 7434 внутренних войск МВД Беларуси:

"Я очень горд, что попал именно в эту часть 7434, потому что именно она выполняет боевую задачу по охране Белорусской атомной электростанции, которая единственная в нашей стране. Поэтому для каждого, наверное, парня, который попал именно сюда, это большая честь и гордость. Я благодарен всем, кто сегодня приехал со мной разделить этот день, а для тех, кто не смог, дорогие телезрители, я передаю всем большой привет. Оставайтесь с нами на "Первом информационном", у нас всегда есть что посмотреть".

Тимур Гришко, командир в/ч 7434 внутренних войск МВД Беларуси:

"Войсковой части 7434 внутренних войск Министерства внутренних дел главой государства поручена одна из самых важных задач - это охрана и оборона Белорусской атомной станции. Данную задачу наша воинская часть выполняет более 10 лет. Мы успешно справлялись с задачами и будем дальше выполнять с высоким качеством. 7434 является флагманом внутренних войск, так как такая задача передовая выполняется только нашей воинской частью".

Военнослужащие войсковой части 7434 выполняют задачи по охране особо важного государственного объекта - Белорусской АЭС.