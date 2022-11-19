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Клятву на верность Родине и белорусскому народу 19 ноября принесли свыше 6 тысяч новобранцев
Клятву на верность Родине и белорусскому народу 19 ноября принесли свыше 6 тысяч новобранцев по всей стране. По традиции в торжественной церемонии принял участие и министр обороны Беларуси.
Самой масштабной стала присяга в 72-м объединенном учебном центре в Печах - более 2 тысяч солдат. К слову, ритуал прошли и бойцы органов пограничной службы, а также внутренних войск. Александр Камович подробнее.
Считанные минуты до серьезного шага в мужской жизни. Военная клятва на верность Родине для каждого бойца - момент волнительный. Тем не менее, большинство из этих парней пришли сюда осознанно. Для кого-то это семейная установка, для кого-то способ испытать и закалить себя.
За плечами курс молодого бойца, впереди - освоение военной профессии. Но для начала святой долг для каждого солдата - принятие военной присяги. По традиции самой масштабной стала присяга в 72-м объединенном учебном центре.
Среди нововведений нынешнего сезона - это, конечно, особое внимание к современным реалиям и, как следствие, программа подготовки новобранцев.
Как отметил министр обороны Виктор Хренинин, в Вооруженные силы пришли высокомотивированные ребята, которые понимают всю важность службы и защиты Родины.
Сегодня им придется пройти обучение. В процессе подготовки они примут участие во всех мероприятиях, учитывая особенности конфликтов. И их подключаем и учим тому, что необходимо.
Принятие воинской присяги прошло по всей стране и во всех частях.
На настоящее боевое дежурство сегодня впервые выйдут и стражи границ. Более 1500 новобранцев присягнули на верность белорусскому народу. Отбор парней проходил с учетом их профессий, которые можно применить в пограничной службе. После обучения и получения военно-учетной специальности они отправятся служить на границу.
Все пункты наши учебные стандартные, они ближе уже к домашней обстановке, чтобы человек быстро адаптировался и пришел на заставу. Уходим мы от той военщины, которая был в Советском Союзе. Уже нужно новые границы охранять по-новому. Нужно воспитывать новых пограничников.
Клятву Родине и народу принесли в соединениях и частях внутренних войск МВД. В мотивации этих ребят сомневаться не приходится. Большинство ребят уже рассматривают возможность после службы остаться в системе МВД. Новобранцев войсковой части 3214 поздравил командующий внутренними войсками Николай Карпенков.
Начальный этап завершен. В дальнейшем бойцов ждут занятия по общевойсковой подготовке, боевая учеба, стрельбы, учения и многое другое. 19 ноября же у новоиспеченных бойцов первое увольнение. Еще сутки солдаты смогут провести в кругу своей семьи.
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