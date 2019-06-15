Клятву на верность Родине сегодня принесли солдаты срочной службы

Волнительный момент с новобранцами разделил и наш корреспондент Юрий Шевчук. Молодое пополнение в Вооруженных силах Беларуси. Сегодня новобранцы приняли присягу на верность Родине. В этом году это 2 с половиной тысячи бойцов срочной службы. По традиции самой масштабной стала присяга в 72-м объединенном учебном центре. Здесь клятву произнесли более тысячи солдат. Позади курс молодого бойца, впереди освоение военной профессии. По завершении торжества родные и близкие новобранцев смогли познакомиться с условиями службы и быта военнослужащих, пообщаться с представителями командования подразделений учебного центра.