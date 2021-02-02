Ключевая задача - нарастить экспорт

В "БЕЛДЖИ"озвучили планы на этот год. Это увеличение количества новых моделей, работа над собственным электрокаром и наращивание присутствия на внешних рынках. Напомним, в прошлом году в Беларуси реализовано 9 тысяч автомобилей "Джили". Все это стало возможным благодаря тому, что, несмотря на пандемию и ее экономические последствия, производство не останавливалось. Компания продолжила свое развитие. И накануне представила новую модель. Теперь потребители в ожидании экоавто.



К слову, каждая пятая новая машина из проданных в 2020 году в Беларуси была произведена на "БЕЛДЖИ". С выпуском экоавто этот процент может увеличиться.



