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Ключевые этапы в истории белорусского рубля 19 октября покажет телефильм "Время рубля"
Белорусский рубль с каждым годом усиливает свои позиции в экономической жизни страны и сохраняет свою покупательную способность - об этом заявляет Национальный банк.
Регулятор совместно с Совмином реализуют стратегию и по повышению доверия населения к национальной валюте, и по обеспечению главенствующей роли рубля в белорусской экономике.
К слову, завтра наша национальная валюта отмечает свое 30-летие. 19 октября 1994 года на законодательном уровне белорусский рубль был признан единственным платежным средством и получил статус официальной денежной единицы нашей страны.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
"Приведу две цифры: за девять лет удельный вес белорусского рубля в широкой денежной массе увеличился с 35 % до 58 %, а в кредитном портфеле банков - с 41 % до 75 %. Это очень хорошие цифры, которые свидетельствуют, что, в том числе и благодаря деноминации, удалось существенным образом повысить доверие к национальной валюте и в целом к экономической политике государства".
К 30-летию белорусского рубля Национальный банк выпустил памятные монеты прямоугольной формы в виде банкноты в двух вариантах: в золоте и серебре.
Кто стоит за идеей их создания, а также о ключевых этапах в истории нашего рубля, переломных моментах и секретах центрального хранилища Национального банка - 19 октября в телефильме "Время рубля" в 12:20 в эфире на "Беларусь 1".
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