ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Ключевые изменения в Конституцию Беларуси Валентин Семеняко обсудил на встрече с активом Гродно

Работа над изменениями Конституции переходит в активную фазу обсуждения в обществе.

Нововведения обсуждают в учреждениях и на предприятиях. Очередную встречу в Гродно провел председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Валентин Семеняко. На встрече с активом областного центра обсудили ключевые изменения, выслушали предложения и поправки от трудовых коллективов.

Напомним, мнение граждан относительно содержания проекта изменений и дополнений, а также возможные предложения можно направить в Национальный центр правовой информации.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все