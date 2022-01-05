Ключевые изменения в Конституцию Беларуси Валентин Семеняко обсудил на встрече с активом Гродно

Работа над изменениями Конституции переходит в активную фазу обсуждения в обществе.



Нововведения обсуждают в учреждениях и на предприятиях. Очередную встречу в Гродно провел председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Валентин Семеняко. На встрече с активом областного центра обсудили ключевые изменения, выслушали предложения и поправки от трудовых коллективов.



Напомним, мнение граждан относительно содержания проекта изменений и дополнений, а также возможные предложения можно направить в Национальный центр правовой информации.