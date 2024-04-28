Ключевые тезисы ВНС обсуждают в трудовых коллективах

Ключевые тезисы и посылы VII Всебелорусского народного собрания широко обсуждаются в обществе. Участники и гости ВНС, вернувшись домой, проводят встречи с трудовыми коллективами. Такое важнейшее понятие, как безопасность, применимо к разным сферам жизни. Так, для здравоохранения это демографическая безопасность, а для промышленников - экономическая.

Своеобразный заряд энергии от народного вече получил и генеральный директор холдинга БЕЛАЗ Сергей Лесин. Он принимал участие в ВНС в качестве приглашенного. У завода есть четкое понимание своей уникальной роли в развитии экономики страны.

Экономически сильнее с каждым годом становится и Минский район. Сегодня самый населенный регион страны (более 270 тысяч жителей) среди лидеров АПК. Сюда стремятся инвестировать, он держит высокую планку в культуре, образовании, спорте. У главного врача и делегата ВНС Гарика Барсамяна в подчинении 9 поликлиник и 24 амбулатории. Дни после народного вече насыщенные: нужно обсудить итоги ВНС с активом. Одна из самых важных задач такого медицинского "холдинга" предельно ясна - это обеспечение демографической безопасности.