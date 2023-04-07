3.68 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
Ключевые вопросы безопасности обсуждают парламентарии Союзного государства в Минске
Минску и Москве нужно обеспечить единую безопасность Союзного государства. Это вынужденная необходимость в условиях непрекращающихся гибридных атак. Упреждать возможные риски и провокации должна в том числе выверенная миграционная политика. Как ее выстроить? Это сегодня в Минске обсуждают парламентарии Союзного государства. Наши страны координируют действия по выявлению и пресечению незаконной миграции. При этом и Минск, и Москва не отказываются от миграционного ресурса для развития своих экономик. Для этого законодатели убирают последние барьеры. Один из примеров - недавнее соглашение о взаимном признании виз. Но при этом, подчеркивают парламентарии, нельзя забывать о безопасности жителей Союзного государства. Так, уже проработан вопрос координации спецслужб Беларуси и России.
В это непростое время наши спецслужбы, силовые структуры готовы к отражению террористических атак в том числе или созданию других политических структур неонацистского толка. То есть главный посыл в том, что мы должны обеспечить безопасность наших граждан.
Политика, которая проводится сопредельными государствами. Вы видите полнейшее беззаконие на границе, нарушение всех международных норм о беженцах, о предоставлении убежища, просто выдавливание мигрантов. Мы видим увечья, смерти. Десятки таких случаев зафиксированы за последнее время. Поскольку угрозы и вызовы национальной безопасности в том числе и пограничной, у нас общие в Союзном государстве, поэтому нам надо создавать единое пограничное пространство, как мы создаем единое оборонное пространство, так и единое пограничное.
Парламентарии обращают внимание: необходим мониторинг мигрантов, которые въезжают на территории Беларуси и России, а также ускоренный обмен данными обо всех, кто прибывает в Союзное государство и выезжает за его пределы.