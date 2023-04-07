Ключевые вопросы безопасности обсуждают парламентарии Союзного государства в Минске

Минску и Москве нужно обеспечить единую безопасность Союзного государства. Это вынужденная необходимость в условиях непрекращающихся гибридных атак. Упреждать возможные риски и провокации должна в том числе выверенная миграционная политика. Как ее выстроить? Это сегодня в Минске обсуждают парламентарии Союзного государства. Наши страны координируют действия по выявлению и пресечению незаконной миграции. При этом и Минск, и Москва не отказываются от миграционного ресурса для развития своих экономик. Для этого законодатели убирают последние барьеры. Один из примеров - недавнее соглашение о взаимном признании виз. Но при этом, подчеркивают парламентарии, нельзя забывать о безопасности жителей Союзного государства. Так, уже проработан вопрос координации спецслужб Беларуси и России.