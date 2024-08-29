ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Ключевые вопросы образовательного процесса перед новым учебным годом обсудили во время заседания Совета Академии управления при Президенте Беларуси

Кто будет учиться и как обучать управленцев? Об этом сегодня говорили в Академии управления. Перед новым учебным годом ключевые вопросы образовательного процесса традиционно обсудили во время заседания Совета Академии.

Ключевой посыл при подготовке управленцев - ориентироваться необходимо, прежде всего, на запросы рынка труда. Один из серьезнейших вопросов - требования по зачислению студентов и слушателей. В соответствии с госзаказом качеству их отбора в Академии уделяют особое внимание. Сюда должны попадать наиболее мотивированные на работу в сфере управления выпускники школ.

Надо готовить конкурентоспособных специалистов. Это должны быть специалисты, которые готовы наравне выступать на внешних рынках, это должны быть высококвалифицированные профессионалы, готовые к любым изменениям, адаптирующиеся, готовые к любым вызовам и готовые к любым трудностям и среагировать на любые изменения одномоментно.
Наталья Петкевич, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь

Отвечать вызовам времени должны и обучающие программы. И здесь сегодня Академия имеет колоссальный потенциал.

Приоритетным сегодня в государственном строительстве является экономика, но неотъемлемой частью является понятие идеологии. Совмещение этих двух составляющих - идеологии и экономики - у нас буквально в этом году будет воплощено в жизнь в такое понятие, как политэкономия. Который курс в Академии управления разработан с акцентами на специфику Беларуси.
Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь

Как взрастить необходимые руководящие кадры для страны, не на словах знает Леонид Мальцев. Директор Института государственной службы Академии управления при Президенте сегодня отмечает свой 75-й день рождения. Александр Вольфович вручил генерал-полковнику Почетную грамоту Государственного секретариата Совета Безопасности, а также зачитал поздравление главы государства.

Знаковое событие - 75 лет - это достойный юбилей для человека, который продолжает трудиться во благо нашей страны. Человек, который занимал различные должности - руководящие должности - в системе обеспечения нацбезопасности: и госсекретаря, частично председателя госбезопасности, министра обороны, председателя Пограничного комитета. И уже на протяжении многих лет передает свой опыт, управленческий талант молодому поколению государственных, гражданских служащих. Ведь очень важно, чтобы те люди, которые сегодня управляют страной, в регионах, на местах, в районах понимали, как строить и решать вопросы госуправления, как руководить коллективами.
Александр Вольфович, секретарь Совета Безопасности

Во время заседания также были вручены юбилейные медали, посвященные 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все