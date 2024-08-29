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Ключевые вопросы образовательного процесса перед новым учебным годом обсудили во время заседания Совета Академии управления при Президенте Беларуси
Кто будет учиться и как обучать управленцев? Об этом сегодня говорили в Академии управления. Перед новым учебным годом ключевые вопросы образовательного процесса традиционно обсудили во время заседания Совета Академии.
Ключевой посыл при подготовке управленцев - ориентироваться необходимо, прежде всего, на запросы рынка труда. Один из серьезнейших вопросов - требования по зачислению студентов и слушателей. В соответствии с госзаказом качеству их отбора в Академии уделяют особое внимание. Сюда должны попадать наиболее мотивированные на работу в сфере управления выпускники школ.
Надо готовить конкурентоспособных специалистов. Это должны быть специалисты, которые готовы наравне выступать на внешних рынках, это должны быть высококвалифицированные профессионалы, готовые к любым изменениям, адаптирующиеся, готовые к любым вызовам и готовые к любым трудностям и среагировать на любые изменения одномоментно.
Отвечать вызовам времени должны и обучающие программы. И здесь сегодня Академия имеет колоссальный потенциал.
Приоритетным сегодня в государственном строительстве является экономика, но неотъемлемой частью является понятие идеологии. Совмещение этих двух составляющих - идеологии и экономики - у нас буквально в этом году будет воплощено в жизнь в такое понятие, как политэкономия. Который курс в Академии управления разработан с акцентами на специфику Беларуси.
Как взрастить необходимые руководящие кадры для страны, не на словах знает Леонид Мальцев. Директор Института государственной службы Академии управления при Президенте сегодня отмечает свой 75-й день рождения. Александр Вольфович вручил генерал-полковнику Почетную грамоту Государственного секретариата Совета Безопасности, а также зачитал поздравление главы государства.
Знаковое событие - 75 лет - это достойный юбилей для человека, который продолжает трудиться во благо нашей страны. Человек, который занимал различные должности - руководящие должности - в системе обеспечения нацбезопасности: и госсекретаря, частично председателя госбезопасности, министра обороны, председателя Пограничного комитета. И уже на протяжении многих лет передает свой опыт, управленческий талант молодому поколению государственных, гражданских служащих. Ведь очень важно, чтобы те люди, которые сегодня управляют страной, в регионах, на местах, в районах понимали, как строить и решать вопросы госуправления, как руководить коллективами.
Во время заседания также были вручены юбилейные медали, посвященные 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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