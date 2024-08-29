Ключевые вопросы образовательного процесса перед новым учебным годом обсудили во время заседания Совета Академии управления при Президенте Беларуси

Знаковое событие - 75 лет - это достойный юбилей для человека, который продолжает трудиться во благо нашей страны. Человек, который занимал различные должности - руководящие должности - в системе обеспечения нацбезопасности: и госсекретаря, частично председателя госбезопасности, министра обороны, председателя Пограничного комитета. И уже на протяжении многих лет передает свой опыт, управленческий талант молодому поколению государственных, гражданских служащих. Ведь очень важно, чтобы те люди, которые сегодня управляют страной, в регионах, на местах, в районах понимали, как строить и решать вопросы госуправления, как руководить коллективами.

Александр Вольфович, секретарь Совета Безопасности

