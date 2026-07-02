Ключи от арендных квартир получили более 90 медработников Витебска

В преддверии Дня Независимости подарки вручили медикам Витебска. Ключи от арендных квартир получили более 90 медицинских работников.



Для них в молодом микрорайоне построили новый дом. Снаружи - современный дизайн, внутри - качественная отделка. Рядом - уютные дворики и детские площадки. И, что немаловажно, шаговая доступность к областной клинической больнице - рабочему месту половины новоселов.

Алексей Героев, председатель Витебского горисполкома:

"В городе в целом проводится большая работа по реализации жилищного строительства. В прошлом году мы ввели в эксплуатацию 16 многоквартирных жилых домов. Большая часть этих домов - это арендное жилье. В этом году мы берем для себя такую же планку. 5 многоквартирных жилых домов уже введено в эксплуатацию. 11 будет введено по окончанию года".

Обновление автопарка Витебской центральной городской поликлиники

Еще один вклад в развитие региональной медицины - пополнение автопарка Витебской центральной городской поликлиники. 6 новых автомобилей будут использовать для оказания неотложной медицинской помощи пациентам.