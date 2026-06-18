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Ключи от арендных квартир вручили 20 полоцким работникам МЧС
Обеспечение жильем тех, кто стоит на страже безопасности - один из приоритетов государственной политики Беларуси. Ключи от арендных квартир в торжественной обстановке вручили полоцким спасателям.
Обладателями заветных квадратных метров стали 20 работников МЧС. Многоквартирный дом возвели в молодом микрорайоне города, где созданы условия для комфортной жизни семей.
"Для каждой семьи очень важно получить свой отдельный уголок, поэтому получение квартир - очень важный и волнительный момент. Квартира очень уютная, просторная", - поделился водитель ПАСЧ № 1 Полоцкого ГРОЧС Олег Масловский.
Дмитрий Голубев, замминистра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"Каждый из тех, кто получил ключи, светился изнутри, потому что у него сегодня появился базис, основа, где он может не задумываясь идти вперед, решать служебные задачи, строить семью, растить детей, развиваться, учиться, мечтать и строить планы на будущее".
Работа по социальной поддержке спасателей носит системный характер. На севере страны для работников МЧС возводят еще более 40 квартир в различных районах области.