Ключи от 48 арендных квартир вручили брестским пограничникам

Безусловно, это свидетельствует об огромном внимании со стороны государства, лично Президента РБ к решению вопросов военнослужащих. Это соцпроект, который в этом году продолжится. Он призван создать не только благоприятные и комфортные условия для жизни и быта, но и формировать соответствующее отношение у воинов в зеленой фуражке к добросовестному служению, выполнению задач по охране и защите священных рубежей нашего Отечества, нашей любимой и процветающей Беларуси.

Максим Бутранец, начальник Брестской пограничной группы