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Ключи от 48 арендных квартир вручили брестским пограничникам
48 брестских пограничников сегодня получили ключи от арендных квартир. Дом вырос буквально за полгода в новом, юго-западном, микрорайоне города. Там однушки, двушки и трешки с полной отделкой. Некоторые семьи уже частично ввезли мебель. Также создана безбарьерная инфраструктура, обустроено помещение для хранения колясок, есть специальное место для велосипедов. Все это благодаря решению Президента "Об арендном жилье для военнослужащих", которое было принято в прошлом году. К слову, в 2023 году в Брестской пограничной группе очередь нуждающихся сократилась.
Безусловно, это свидетельствует об огромном внимании со стороны государства, лично Президента РБ к решению вопросов военнослужащих. Это соцпроект, который в этом году продолжится. Он призван создать не только благоприятные и комфортные условия для жизни и быта, но и формировать соответствующее отношение у воинов в зеленой фуражке к добросовестному служению, выполнению задач по охране и защите священных рубежей нашего Отечества, нашей любимой и процветающей Беларуси.
Руководством погранкомитета, нашей части, а также властями города мы получили эту квартиру. Теперь у наших дочек будут собственные комнаты, и у нас женой тоже будет свой уютный уголок. Планировка отличная. Она большая, просторная, светлая, очень интересная кухня - большая, современная.
Также до конца года для брестских пограничников планируют ввести в эксплуатацию еще 32 арендные квартиры и возвести 4 тысячи квадратных метров в рамках долевого строительства.
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