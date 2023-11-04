Ключи от 66 автомобилей передали учреждениям здравоохранения Витебской области

чреждениям здравоохранения Витебской области 4 ноября передали ключи от 66 автомобилей медицинской помощи. Церемония в преддверии Дня Октябрьской революции прошла в Витебском облисполкоме, передает БЕЛТА.

Седаны марки "Джили Эмгранд" производства белорусско-китайского предприятия "БЕЛДЖИ" приобрели за счет средств областного и местных бюджетов. Автомобили направятся во все районные, а также поликлиники Витебка, Орши, Полоцка и Новополоцка. Общая стоимость транспортных средств составляет Br3,2 млн.





Сразу четыре новых автомобиля пополнят парк Новополоцкой центральной городской больницы, который насчитывает 28 машин, четыре из них практически новые. "Это очень долгожданное для нас событие: автопарк учреждения достаточно изношен, и новые автомобили для нас огромное подспорье. Новополоцк хоть и расположен довольно компактно, но его население большое. Важно, чтобы медицинские работники быстро и своевременно доехали до каждого пациента и врачи смогли качественно оказать медицинскую помощь. Надеюсь, что работа по обновлению будет продолжаться, и наш автопарк в течение нескольких лет полностью обновится", - сказала главный врач Новополоцкой ЦРБ Ирина Шеменкова.

Водительский стаж Александра Ковнурко превышает 30 лет. В Полоцкой ЦРБ мужчина работает последние два года, пока на "Лада Веста" доставлял врачей к адресу вызова и пациентов - к нужным медучреждениям. Порой место назначения находится и за пределами района. "Больных возим в Витебск из Полоцка, по республике даже ездим. Порой счет идет на минуты, и от того, насколько качественный у нас транспорт, зависит результат. Важно, чтобы автомобиль не подводил, а новый есть новый. Это большая помощь для больниц и поликлиник", - сказал он.

Теперь водители и врачи поликлиник, получивших новые автомобили, смогут обслуживать большее количество вызовов, уверен водитель Бешенковичской ЦРБ Константин Трубецкий. Его прежнее рабочее авто было в эксплуатации семь лет, говорит, уже пришло время менять, техника ведь не вечная. "В основном выезжаем на вызовы на дом, к маленьким пациентам. Скорая помощь работает на минуты, но и у нас бывает такое, когда мы привозим врача, а получается, что детей нужно срочно везти в больницу", - поделился Константин Трубецкий.

"Машинами скорой медицинской помощи мы занимаемся, но есть еще служба неотложной помощи, работающая при поликлиниках, врачебных амбулаториях. Она непосредственно выезжает на дом и работает в дневное время, разгружая скорую помощь, поскольку не все вызовы являются скорыми и не все обслуживаются скорой помощью. Автомобили будут также направляться в отдаленные населенные пункты для выезда специалистов и проведения узких консультаций, приезда на ФАП, чтобы более глубоко обследовать пациента, а при необходимости провести диспансеризацию пациентов в сельской местности", - отметил начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий.

По его словам, теперь парк легковых автомобилей, которые были необходимы для медучреждений области, полностью укомплектован. "Дальше необходимо будет обновлять носилочный транспорт. Думаю, мы с этим тянуть не будем. Скорее всего, в 2024 году будем планировать обновление и носилочного транспорта", - добавил глава облздрава.