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Ключи от квартир вручили жителям микрорайона Чижовка-6

Новая прописка и долгожданные квадратные метры для нуждающихся. 300 семей Заводского района Минска получили сегодня ключи от собственных квартир. Новоселами стали жильцы сразу двух домов в микрорайоне Чижовка-6. Жилье получили в основном многодетные семьи, поэтому у некоторых была возможность при государственной поддержке построить сразу 2 квартиры - одно- и двухкомнатную.

Столичный микрорайон Чижовка-6 активно застраивается. Сегодня здесь уже две новые улицы, возводится паркинг. В планах строительство детского сада.

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