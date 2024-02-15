Ключи от новых арендных квартир вручили сотрудникам предприятия "Минсккоммунтеплосеть"

Новое жилье, которое находится во Фрунзенском районе столицы, получили 10 человек. Это молодые специалисты и те, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Однокомнатные квартиры сразу оборудованы всем необходимым. Здесь кухонная мебель, холодильник, плита, стиральная машина и шкаф-купе.

В перспективе предприятие планирует строительство двухкомнатных квартир для своих сотрудников. На них смогут рассчитывать не только те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, но и любой специалист компании.