ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Ключи от новых арендных квартир вручили сотрудникам предприятия "Минсккоммунтеплосеть"

Решение жилищного вопроса. Ключи от новых арендных квартир вручили сегодня сотрудникам предприятия "Минсккоммунтеплосеть".

Новое жилье, которое находится во Фрунзенском районе столицы, получили 10 человек. Это молодые специалисты и те, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Однокомнатные квартиры сразу оборудованы всем необходимым. Здесь кухонная мебель, холодильник, плита, стиральная машина и шкаф-купе.

В перспективе предприятие планирует строительство двухкомнатных квартир для своих сотрудников. На них смогут рассчитывать не только те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, но и любой специалист компании.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все