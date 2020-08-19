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Ключи от новых квартир в этом году получат почти 2 тысячи многодетных семей Минской области

Такие дома уже появились в Слуцке, Смолевичах, Жодино, Крупках. Еще одно направление - возведение домов коттеджного типа на участках с готовой инфраструктурой.

Алексей Кондратенко поздравил новоселов, а заодно узнал о возможностях для решения квартирного вопроса в центральном регионе (видео).

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