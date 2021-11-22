Ключи от новых квартир в Минске - для сотрудников МВД

Большое новоселье! Сегодня ключи от нового жилья получили почти 400 семей сотрудников отряда милиции особого назначения столицы. Праздник получился двойным - именно 22 ноября ОМОНу исполняется 33 года со дня основания. Три многоэтажных дома (в каждом по 132 квартиры) разместились на востоке города в квартале с развитой инфраструктурой. Гости, среди которых руководство столичной милиции, а также секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, поздравили всех присутствующих с новосельем. Среди них и семья Демьянковых. Для их двоих сыновей особую радость доставили подарки. По словам хозяйки трехкомнатной квартиры, ее номер 13 для их семьи - счастливый. Сам жилой комплекс возвели меньше года назад силами столичного строительного предприятия МАПИД.



