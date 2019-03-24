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Ключи от новых квартир вручили в Жодино 63 семьям работников МВД

Это уже третий дом для милиционеров в райцентре, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Первой ключи от своей квартиры из рук министра получила семья Игоря Жартуна.


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Правоохранительное ведомство непрерывно занимается обеспечением своих сотрудников. Наибольшее количество квадратных метров построено именно в Минском районе.

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