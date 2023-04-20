Ключи от собственного жилья в новом доме в агрогородке Сеница получили работники прокуратуры и судьи

В любом деле важен тыл, в любом деле важна поддержка, забота, внимание. Большую часть времени и прокуроры, и судьи, и в целом правоохранители проводят на рабочих местах. И конечно, то, что дома происходит, и как живут члены семей, дети, родные, близкие, это все очень важно, это составная часть жизни нашей. Несмотря на то что экономика сегодня находится в достаточно сложном положении с учетом санкций, несмотря на то что идет колоссальное давление на нашу страну со всех сторон по разным направлениям, наше государство и глава государства всегда уделяли, уделяют и будут уделять внимание людям в решении их вопросов. В том числе правоохранительным органам, прокурорским работникам, судьям. Потому что это очень важно. Это необходимо для того, чтобы правоохранительная система работала эффективно и круглосуточно.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси