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Ключи от собственного жилья в новом доме в агрогородке Сеница получили работники прокуратуры и судьи
Ключи от собственного жилья сегодня получили работники прокуратуры и судьи. В новый дом в агрогородке Сеница вселятся больше 170 семей. Решение о строительстве было принято Президентом в апреле 2021 года. Дом возводили для нуждающихся в улучшении жилищных условий прокуроров, судей и многодетных семей.
Нам очень нравится этот населенный пункт. Мы здесь уже живем на протяжении 7 лет в арендном жилье. И вот сбылась наша заветная мечта - мы получили ключи от своей трехкомнатной квартиры. Тем более с учетом того, что месяц назад семья у нас тала больше. Теперь у нас больше места. Детям здесь, я думаю, будет очень хорошо, потому что в шаговой доступности строится школа, рядом два детских сада. И действительно созданы все условия для хорошей жизни.
Высотка в 11 этажей на 186 квартир возведена всего за год. Как отметил генеральный прокурор Беларуси, благодаря строительству вопрос с жильем для работников ведомства практически решен.
В любом деле важен тыл, в любом деле важна поддержка, забота, внимание. Большую часть времени и прокуроры, и судьи, и в целом правоохранители проводят на рабочих местах. И конечно, то, что дома происходит, и как живут члены семей, дети, родные, близкие, это все очень важно, это составная часть жизни нашей. Несмотря на то что экономика сегодня находится в достаточно сложном положении с учетом санкций, несмотря на то что идет колоссальное давление на нашу страну со всех сторон по разным направлениям, наше государство и глава государства всегда уделяли, уделяют и будут уделять внимание людям в решении их вопросов. В том числе правоохранительным органам, прокурорским работникам, судьям. Потому что это очень важно. Это необходимо для того, чтобы правоохранительная система работала эффективно и круглосуточно.
Агрогородок Сеница сегодня активно развивается. Несколько месяцев назад здесь сдали дом для сотрудников Следственного комитета и экспертов. К 1 сентября планируют открыть новую школу.
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