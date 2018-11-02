ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентЗдоровьеКультураПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Ключи от собственных квартир получили сегодня жители Старых Дорог

Новоселье для 60 семей. Ключи от собственных одно- и двухкомнатных квартир получили сегодня жители Старых Дорог. Дом возвели менее чем за год. В многоэтажке предусмотрено жилье для многодетных семей - 27 квартир. Остальные - для горожан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В этом году в Старых Дорогах это уже третья многоквартирная новостройка. В прошлом году в эксплуатацию ввели один дом для тех, кто стоял в очереди.

За последние три года в области более тысячи многодетных семей получили ключи от собственных квартир. Сейчас в очереди на улучшение жилищных условий еще примерно 3,5 тысячи многодетных семей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все