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Ключи от собственных квартир получили сегодня жители Старых Дорог
Новоселье для 60 семей. Ключи от собственных одно- и двухкомнатных квартир получили сегодня жители Старых Дорог. Дом возвели менее чем за год. В многоэтажке предусмотрено жилье для многодетных семей - 27 квартир. Остальные - для горожан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В этом году в Старых Дорогах это уже третья многоквартирная новостройка. В прошлом году в эксплуатацию ввели один дом для тех, кто стоял в очереди.
За последние три года в области более тысячи многодетных семей получили ключи от собственных квартир. Сейчас в очереди на улучшение жилищных условий еще примерно 3,5 тысячи многодетных семей.
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