Ключи от собственных квартир получили сегодня жители Старых Дорог

Новоселье для 60 семей. Ключи от собственных одно- и двухкомнатных квартир получили сегодня жители Старых Дорог. Дом возвели менее чем за год. В многоэтажке предусмотрено жилье для многодетных семей - 27 квартир. Остальные - для горожан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В этом году в Старых Дорогах это уже третья многоквартирная новостройка. В прошлом году в эксплуатацию ввели один дом для тех, кто стоял в очереди.