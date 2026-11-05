Клюковски: Главное для нас - спокойствие, развитие наших цивилизаций, сотрудничество

Участники Минской конференции по евразийской безопасности продолжают обсуждать содержание и посылы выступления нашего Президента. Мирные инициативы и озвученные заявления по самым острым проблемам безопасности комментируют аналитики и политологи.

Вацлав Клюковски, зампредседателя партии "Фронт" (Польша):

"То, что есть сегодня и то, что сказал господин Президент Лукашенко, мне очень понравилось. В особенности те слова, что эта война закончится через несколько месяцев. Потому что эти несколько месяцев - это действительно много жизней солдат Российской Федерации, которые воюют за свои интересы, и, к сожалению, украинских солдат, которых тоже наверняка многих не станет, погибнут, воюя за чужие интересы.

А что самое главное для нас сегодня на земле? Спокойствие, развитие наших цивилизаций, сотрудничество. Потому что в тот момент, когда есть сотрудничество, когда экономики связаны, у нас нет военной угрозы. Мы никогда не будем ссориться".