Зампредседателя польской политической партии "Фронт" Вацлав Клюковски в "Актуальном интервью" рассказал, что думает о попытке захвата Конституционного трибунала Польши с 30 на 31 октября 2026 года.

"Прискорбно, что такой цирк творится в моем государстве. Конституционный трибунал признан решать важнейшие правовые проблемы, которые остаются недосказанными в законах. Но трибунал в последние годы был под контролем представителей PiS (партия "Право и справедливость". - Прим. news.by), находящихся сейчас в оппозиции, и занимался покрыванием темных дел и блокировкой возможности за это наказать. Сегодня другая сторона хочет прибрать это к рукам и делать то же самое. Так какой интерес гражданину Польши? Да никакого. Стоит ли радоваться тому, что перед трибуналом устраивают такой цирк? Нет, потому что это принижает статус государства", - убежден собеседник.

По его мнению, государство должно быть серьезным. Гость интервью считает, что ситуацией явно управляли. Польские политики заинтересованы в затягивании конфликта лишь потому, что опасаются, что с минуты на минуту может прийти час расплаты, и она окажется для них горькой.

"В тюрьме окажутся не только политические, но и другие формирования, ведь они наносят явные действия в ущерб государственной казне и всем соседним к Польше государствам, особенно на Востоке. Если бы мы не позволили украинским олигархам, сотрудничающим с различным западным капиталом, скупать землю и не позволили пропускать все эти вещи, связанные с сельским хозяйством через территорию Польши, у них тоже не было бы денег на ведение войны. Так что наша роль, к сожалению, как государства ужасна. Я могу только стыдиться этого и извиниться", - с сожалением высказался Вацлав Клюковски.

Главное фото: РИА Новости