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Книга городского магистрата XVII века в подарок к тысячелетию Бреста
Подарок родному городу к тысячелетию намерены преподнести депутаты, представляющие Брест. 700 страниц неизвестной истории - книга городского магистрата XVII века в электронном варианте. Подобные издания писались в единственном экземпляре. Копий не существует. Для брестских историков такой подарок - настоящее сокровище. О тайной истории тысячелетнего города - Елена Бормотова.
Четыре из тысячи лет жизни Бреста. Чем жил город в XVII веке, какие дела решал магистрат и кто стоял во главе Берестья - на страницах "Актовой книги протоколов и решений городского самоуправления". Ее начали в октябре 1623 года. Сейчас перевели в электронный формат. Диск с книгой от депутатов Палаты представителей, которые представляют Брест, получит городская библиотека.
Обложка не оригинальная - заменили во время реставрации в 90-ых. Восстановили и несколько первых страниц. Книга сохранилась не очень хорошо, поэтому доступ исследователей к ней ограничен. Документы написаны на польском и латинском языках. Особенность - раскрашенные заглавные буквы.
Что стало с книгами магистрата Бреста, которые писались в XV и XVI веках, неизвестно. Они могли сгореть, их могли спрятать, могли вывезти за границу. Возможно, и сегодня в каких-то зарубежных архивах лежит рукописная жизнь Бреста - история того города, которого нет.
Рукописные документы еще полностью не исследованы. Как и остальные актовые книги Бреста. Их в хранилище Национального исторического архива десять. Там множество фамилий - от магистра до войтов и судей. Ведь среди документов - копии королевских привилегий, дарственные записи, арендные письма, завещания. А также жалобы жителей Бреста, королевские и магистратские судебные декреты.
Проект, который начали депутаты, стал первым шагом по возвращению исторического наследия на родину. В планах - перевести в цифру все актовые книги Бреста. Не исключено и издание факсимиле.
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