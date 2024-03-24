Вместе с россиянами в этот сложный час и белорусы. У посольства в Минске и других городах - море цветов, лампадок, детских игрушек. Буквально с первых часов чудовищного теракта у стен диппредставительств тысячи людей.

Книга соболезнований будет открыта в посольстве России в Минске 25-26 марта. Запись в ней смогут оставить официальные лица Беларуси и представители общественных организаций и объединений. Вместе с тем у всех жителей республики будет возможность высказать через дипмиссию слова скорби в связи с терактом в Подмосковье народу России. Граждане могут направить соболезнования на адрес посольства почтой либо в электронном варианте. В России слышат слова соболезнования со стороны белорусов, видят глаза, наполненные слезами, и чувствуют поддержку. На здании посольства России в Минске, как и других российских загранучреждениях, приспущен государственный флаг, а также на зданиях генконсульств в Бресте и Гродно.