Книга соболезнований будет открыта в посольстве России в Минске 25 и 26 марта

Вместе с россиянами в этот сложный час и белорусы. В посольстве России в Минске будет открыта книга соболезнований. 25 и 26 марта запись смогут оставить официальные лица Беларуси и представители общественных организаций и объединений. Слова скорби в связи с терактом народу России могут высказать все белорусы. Можно направить соболезнования на адрес посольства почтой либо в электронном варианте.