ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Книга соболезнований в связи со смертью Бенедикта XVI открыта в Минске

В Минске открылась книга соболезнований в связи со смертью Бенедикта XVI. Она находится в Апостольской нунциатуре, сообщили в пресс-службе Римско-католической церкви в Беларуси. В четверг, 5 января, в столице будет отслужена Святая Месса по упокоению души экс-понтифика.

В этот день в Ватикане состоятся его похороны. Сейчас в соборе Святого Петра проходит трехдневная церемония прощания с почетным папой римским на покое.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все