Книга соболезнований в связи со смертью Бенедикта XVI открыта в Минске

В Минске открылась книга соболезнований в связи со смертью Бенедикта XVI. Она находится в Апостольской нунциатуре, сообщили в пресс-службе Римско-католической церкви в Беларуси. В четверг, 5 января, в столице будет отслужена Святая Месса по упокоению души экс-понтифика.