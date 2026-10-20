Книгу "Наш Президент" презентовали в Дубае

Краткий пересказ от ИИ

Жители ОАЭ продолжают открывать для себя Беларусь. Сегодня в Дубае презентовали книгу "Наш Президент" на английском языке. Через биографию Александра Лукашенко авторы хотели показать зарубежной аудитории путь суверенной Беларуси.

Как восприняли издание в Объединенных Арабских Эмиратах?

Англоязычное издание "Наш Президент" - отличный инструмент для дипломатов, чтобы они могли объективно представлять страну за рубежом, противодействовать фейкам и стереотипам.

Сегодня издание передали исследовательскому институту Фикер. Это независимый международный аналитический центр и библиотека. В фондах 15 тыс. книг на английском и арабском языках.

Игорь Белый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ОАЭ:

"Мне больше всего понравились в этой книге личные заметки главы государства, которые там есть. Ты как будто присутствовал при принятии этих решений, сидел в этом кабинете. Наша задача, как дипломатов, донести позицию, которая изложена в этой книге, и ту информацию максимальной публике, которая есть в этой стране".

На полках появится и четырехтомник "Беларусь суверенная", который отвечает на фундаментальный вопрос: "Что же такое Беларусь?" - от возникновения государства до современной страны. Ни один этап не пропущен.

Среди гостей - представители дипломатического корпуса, деловых, академических и экспертных кругов ОАЭ, деятели культуры и искусства, а также представители белорусской диаспоры. Все те, для кого Беларусь не просто небольшая точка на карте.

Раджив Ниливетхил, управляющий директор компании, специализирующейся на поставках насосного оборудования (ОАЭ):

"Мы всегда рады приветствовать граждан Беларуси. Наши страны на протяжении многих лет поддерживают прекрасные отношения, в том числе на уровне глав государств. Мы очень рады присутствовать на презентации этой книги. Это замечательная возможность познакомить жителей Дубая с Беларусью, ее историей и культурой".

Джума Мадани, председатель совета директоров инвестиционной компании (ОАЭ):

"Между нашими странами активно развивается торговля. Белорусская продукция отличается высоким качеством. Это касается и книг, и продовольственных товаров. В целом ассортимент белорусской продукции заслуживает самой высокой оценки. Для меня большая честь быть причастным к сотрудничеству с такой замечательной страной, как Беларусь".

Беларусь на WETEX 2026

Дни Беларуси в ОАЭ совпали и с проведением крупнейшей на Ближнем Востоке выставки WETEX 2026. Это платформа в области энергетики, водных ресурсов и устойчивого развития. На площадке представлены около 3 тыс. компаний из 60 стран. Есть свой стенд и у Беларуси. Свои разработки предлагает Витебское предприятие по производству кабельно-проводниковой продукции.

Его главным технологическим прорывом стал выпуск кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. За это компания удостоена государственного знака качества. То есть провода, которые используются при строительстве, более гибкие, легкие, устойчивые к нагреванию и перегрузкам. Около 90 % продукции уходит на экспорт. Годовой объем поставок (а это более 30 стран) составляет свыше 200 млн долларов.

Дмитрий Савин, начальник отдела экспорта ПО "Энергокомплект":

"Реально найти новые контакты где угодно. Другое дело, что нужно обязательно понять специфику местного рынка. Восток - дело тонкое, поэтому с этим нужно разбираться обязательно, нужно не бояться задавать вопросы, нужно не бояться пробовать, нужно не бояться отказов, но двигаться вперед в обязательном порядке".

Алексей Жалдыбин, Генеральный консул Республики Беларусь в Дубае:

"Особенно важно, что белорусский производитель также представлен и презентует инновационную продукцию белорусского производства, которая, несомненно, востребована и узнаваема. Сектор строительства в Эмиратах и в Дубае, в частности, является локомотивом экономики. Ничего не изменилось в последнее время, поэтому спрос на продукцию такого характера сохраняется. И особенно важно находить партнеров и выстраивать крепкие отношения с ними, чем, собственно говоря, наши предприятия и занимаются".

Беларусь уверенно следует мировым трендам. У нас 35-е место в международном рейтинге по достижению цели устойчивого развития. Как бы это ни звучало, но будущее зависит от сильных. И такой маленькой стране, как наша, важно не ждать, что нам предложат, а самим заявлять готовые решения.