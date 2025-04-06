Книгу "Наш Президент" презентовали в МГЛУ

В Минском государственном лингвистическом университете прошла презентация документально-биографической книги "Наш Президент".

В мероприятии приняли участие более 600 человек, это представители власти Минска, работники предприятий, организаций и молодежь. Участники встречи побеседовали с авторами книги. В этом уникальном издании более 200 страниц. На них можно найти студенческую зачетную книжку, рукописные заметки, похвальную грамоту Президента и не только. Книга уже стала хитом среди белорусов, особенно у молодежи.

Александр Радьков, соавтор книги "Наш Президент", доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси:

"В книге каждому что-то интересно по-своему, но прежде всего личность главы государства (его детство, становление, размышления, трудности, воля, ответственность). Это настолько интересует людей, причем по тексту, по документам книга привлекательна и студентам, и ветеранам, и работающим людям".

Александр Карлюкевич, соавтор книги "Наш Президент", руководитель издательства "Беларусь", председатель Союза писателей Беларуси:

"Это фактически первое издание такого масштаба, такого формата. Мы читали биографии в серии "Жизнь замечательных людей". Серия "Жизнь замечательных людей. Биография продолжается". Мы знаем о многих и многих политиках, казалось бы, самые интересные какие-то детали, но у нас не было книги, которая бы рассказывала о тех этапах становления личности лидера нашей страны. И что интересно, на таких встречах больше всего вопросов задают молодые люди. Задают и по содержанию книги, и вообще задают вопросы, связанные с сегодняшним мировоззрением человека нашей президентской суверенной Беларуси".