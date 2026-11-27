В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны презентовали книгу "Вымпел "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны". Ее автор - главный редактор журнала "Беларускі гістарычны часопіс", член Белорусского союза журналистов Александр Корзюк.

Книга "Вымпел "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны"

Издание посвящено 42 населенным пунктам Беларуси, удостоенным этой награды. Вымпел стал знаком признания массового героизма мирных жителей в годы оккупации. Книга рассказывает о стойкости жителей деревень, которые разделили судьбу Хатыни, но не покорились врагу.

На страницах объединены исторические справки, воспоминания участников сражений, картины народного художника СССР и Беларуси Михаила Савицкого, а также стихи классиков белорусской литературы – Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Танка, Петруся Бровки и Пимена Панченко.

Страницы книги дополнены QR-кодами, которые ведут на документальные фильмы о подвигах соотечественников. Тираж научно-популярного издания тысяча экземпляров. Приобрести его можно в специализированных магазинах.