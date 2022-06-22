3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Книгу о партизанском движении Беларуси и Брянщины презентовали в Бресте
Беспрецедентное давление на Беларусь и Россию заставляет глубже осмысливать нашу общую историю. Об этом заявил сегодня Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. В Брестской крепости прошел круглый стол, приуроченный к годовщине начала Великой Отечественной. Там же презентовали книгу про партизанское движение. На страницах фото и история подвига лесной армии на территории нашей страны и на Брянщине.
У вас есть Хатынь, в Брянской области - Хацунь. Сегодня мы с трепетом относимся к нашей исторической памяти, всячески стараемся сохранить память, наши памятные места, такие как "Партизанская поляна", "Стоянка Виноградова", "Озеро Круглое". Они являются памятными местами. Это память о героических подвигах, которые были совершены брянскими партизанами на нашей брянской земле.
Губернатор Брянской области рассказал и о ситуации в его регионе, который периодически подвергается обстрелам со стороны Украины. Подробности сегодня в "Панораме".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все