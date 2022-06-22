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Книгу о партизанском движении Беларуси и Брянщины презентовали в Бресте

Беспрецедентное давление на Беларусь и Россию заставляет глубже осмысливать нашу общую историю. Об этом заявил сегодня Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. В Брестской крепости прошел круглый стол, приуроченный к годовщине начала Великой Отечественной. Там же презентовали книгу про партизанское движение. На страницах фото и история подвига лесной армии на территории нашей страны и на Брянщине.

У вас есть Хатынь, в Брянской области - Хацунь. Сегодня мы с трепетом относимся к нашей исторической памяти, всячески стараемся сохранить память, наши памятные места, такие как "Партизанская поляна", "Стоянка Виноградова", "Озеро Круглое". Они являются памятными местами. Это память о героических подвигах, которые были совершены брянскими партизанами на нашей брянской земле.
Александр Богомаз, губернатор Брянской области России

Губернатор Брянской области рассказал и о ситуации в его регионе, который периодически подвергается обстрелам со стороны Украины. Подробности сегодня в "Панораме".

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