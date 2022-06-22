Книгу о партизанском движении Беларуси и Брянщины презентовали в Бресте

У вас есть Хатынь, в Брянской области - Хацунь. Сегодня мы с трепетом относимся к нашей исторической памяти, всячески стараемся сохранить память, наши памятные места, такие как "Партизанская поляна", "Стоянка Виноградова", "Озеро Круглое". Они являются памятными местами. Это память о героических подвигах, которые были совершены брянскими партизанами на нашей брянской земле.

Александр Богомаз, губернатор Брянской области России