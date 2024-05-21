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Книгу соболезнований откроют в посольстве Ирана в Беларуси
В Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о трагической гибели Президента Ирана и ряда высокопоставленных руководителей этой страны. В дипмиссии выразили слова признательности и благодарности всем белорусам, которые разделяют боль иранского народа.
С сегодняшнего дня в минском посольстве Ирана будет открыта книга соболезнований. Оставить слова скорби можно с 14 до 17 часов, а 22 и 23 мая - с 10 до 12 дня и с 15:00 до 17:00. Также их можно направить на e-mail посольства.
Чтобы почтить память погибших при крушении вертолета президента Эбрахима Раиси, минчане продолжают нести цветы и свечи к посольству Ирана в Беларуси. На здании дипучреждения приспустили флаг.
Напомним, вертолет американского производства, на борту которого находились Раиси и 7 семь человек, разбился в горах. Все находившиеся на борту погибли в первые же мгновения после катастрофы.
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