Книгу соболезнований откроют в посольстве Ирана в Беларуси

В Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о трагической гибели Президента Ирана и ряда высокопоставленных руководителей этой страны. В дипмиссии выразили слова признательности и благодарности всем белорусам, которые разделяют боль иранского народа.

С сегодняшнего дня в минском посольстве Ирана будет открыта книга соболезнований. Оставить слова скорби можно с 14 до 17 часов, а 22 и 23 мая - с 10 до 12 дня и с 15:00 до 17:00. Также их можно направить на e-mail посольства.

Чтобы почтить память погибших при крушении вертолета президента Эбрахима Раиси, минчане продолжают нести цветы и свечи к посольству Ирана в Беларуси. На здании дипучреждения приспустили флаг.