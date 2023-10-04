Книгу "Срока давности не имеют… Преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны" презентовали в Минске

Оксана Солопова, первый зампредседателя совета Федеральной национально-культурной автономии белорусов России:

Этим летом вышло первое учебное пособие по истории белорусских земель и белорусской государственности. Сейчас в рамках инициативы национально-культурной автономии на протяжении определенного времени шла подготовка нового, впервые издаваемого учебного пособия истории Союзного государства. В понедельник текст этого учебника передан в типографию.