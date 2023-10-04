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Книгу "Срока давности не имеют… Преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны" презентовали в Минске
Институты истории НАН Беларуси и России подписали договор о научном сотрудничестве. Это итог форума "Россия и Беларусь: общая история, общая судьба". Участники говорили о сохранении исторической памяти, противодействии фальсификации совместной истории, искажении итогов Второй мировой войны, включая реабилитацию нацистских преступников и их пособников.
На полях форума презентовали книгу "Срока давности не имеют… Преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны" серии "Библиотека Союзного государства". Также книги и сборники документов, изданные российскими и белорусскими историками и архивистами.
Оксана Солопова, первый зампредседателя совета Федеральной национально-культурной автономии белорусов России:
Этим летом вышло первое учебное пособие по истории белорусских земель и белорусской государственности. Сейчас в рамках инициативы национально-культурной автономии на протяжении определенного времени шла подготовка нового, впервые издаваемого учебного пособия истории Союзного государства. В понедельник текст этого учебника передан в типографию.
Сотрудничество историков Беларуси и России нашло отражение в резолюции. Документ принят по итогам форума. Материалы, где будут отражены ключевые направления сотрудничества Союзного государства в области сохранения исторической памяти, актуальные вопросы исторического образования, будут опубликованы.
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