Книгу "Выборы в Беларуси: коротко о главном" презентовали на открытии в инфоцентре ЦИК

В рамках правового просвещения при поддержке Министерства информации в издательстве "Беларусь" издана книга "Выборы в Беларуси: коротко о главном". Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко в информационном центре ЦИК "Выборы - 2024", сообщает БЕЛТА.

"В рамках правового просвещения при поддержке Министерства информации в издательстве "Беларусь" издана книга "Выборы в Беларуси: коротко о главном". Издание освещает развитие избирательной системы на территории Республики Беларусь с древних времен до наших дней, подробно рассказывает о деятельности Центральной избирательной комиссии, особенностях и этапах подготовки и проведения различных электоральных кампаний в нашей стране. Книга также содержит основные цифровые показатели прошедших выборов и референдумов в период становления и развития Беларуси как суверенного и независимого государства", - подчеркнул Игорь Карпенко.