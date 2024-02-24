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Книгу "Выборы в Беларуси: коротко о главном" презентовали на открытии в инфоцентре ЦИК
В рамках правового просвещения при поддержке Министерства информации в издательстве "Беларусь" издана книга "Выборы в Беларуси: коротко о главном". Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко в информационном центре ЦИК "Выборы - 2024", сообщает БЕЛТА.
"В рамках правового просвещения при поддержке Министерства информации в издательстве "Беларусь" издана книга "Выборы в Беларуси: коротко о главном". Издание освещает развитие избирательной системы на территории Республики Беларусь с древних времен до наших дней, подробно рассказывает о деятельности Центральной избирательной комиссии, особенностях и этапах подготовки и проведения различных электоральных кампаний в нашей стране. Книга также содержит основные цифровые показатели прошедших выборов и референдумов в период становления и развития Беларуси как суверенного и независимого государства", - подчеркнул Игорь Карпенко.
Пользуясь случаем, председатель ЦИК поблагодарил авторов, составителей, изготовителей данного издания. "Разрешите в этой торжественной обстановке передать первый экземпляр главе государства, уважаемому Александру Григорьевичу Лукашенко", - сказал Игорь Карпенко.
Фото: БЕЛТА
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