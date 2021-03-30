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Книжная новинка: археологические тайны Беларуси под одной обложкой

Серию "История для школьников" пополнит книга о князе Мстиславском

Пополняется и серия "История для школьников". Издательство познакомит с князем Мстиславским - героем Грюнвальдской битвы и строителем православных святынь.

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