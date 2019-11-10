Книжного зубра приютили в Национальной библиотеке

Необычный арт-объект можно увидеть в Национальной библиотеке Беларуси. Там поселился зубр, правда, книжный. Он создан из оригинальных механизмов печатных станков XIX и XX веков и украшен типографским шрифтом. В сердце зубра - эмблема первопечатника Франциска Скорины: солнце с полумесяцем. Голову животного украшает буква алеф - первая в финикийском, еврейском и греческом алфавитах. Автор скульптуры - белорусский дизайнер Геннадий Котлинский. Весит зубр хай-тек полтонны.



Пока в этих стенах символ белорусской книжности временный житель. Уже ведутся поиски спонсоров, благодаря которым Алеф, так зовут зубра, останется в библиотеке навсегда.



