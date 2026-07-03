Ко Дню Независимости в Гродно открылся обновленный сквер на ул. Дарвина

В Гродно белорусы отмечают День Независимости. В программу входят торжественное шествие, парад автоплатформ и большой концерт. Центральные улицы города над Неманом стали главными площадками праздника, который объединил память о прошлом и гордость за достижения современной Беларуси.

День Независимости в Гродно традиционно начинается с памяти. Руководство области, представители предприятий и организаций, жители областного центра возложили цветы и венки к памятнику советским воинам и партизанам, чтобы отдать дань уважения поколению победителей. Именно благодаря их подвигу сегодня Беларусь развивается как мирное, суверенное государство.

Символичным подарком жителям к празднику стало открытие обновленного сквера на ул. Дарвина. Здесь появились новые прогулочные дорожки, современное освещение и зоны отдыха.

Андрей Хмель, председатель Гродненского горисполкома:

В перспективе мы очень хотим связать два берега Немана еще одним пешеходным мостом. Это будет новый туристический маршрут, который будет начинаться практически от порта, проходить по левой набережной, охватит обе части сквера Дарвина, и остается 300-400 м до нового объекта "Лазурный".

На протяжении всего дня в центре города работают выставка техники, гастрономические и спортивные площадки, интерактивные зоны. Финальным аккордом Дня Независимости станет республиканская акция "Споем Гимн вместе". Праздничный фейерверк завершит главный государственный праздник яркими огнями над Гродно.

Фото: БЕЛТА