Ко Дню города изменились не только центральные, но и районные площадки Минска

Ярко и масштабно белорусская столица встретит 955-летие. Основные локации ко Дню города уже оформили. 8-метровые цифры и флаговые конструкции, например, развернулись у подножия стелы "Минск - город-герой". Колоритно также возле Дворца спорта и в Верхнем городе. Там всеми красками заиграли колонны городской Ратуши, атмосферы добавляет и праздничный талисман. Кстати, в основе графики в этом году сине-голубой цвет (эта гамма преобладает в гербе и флаге столицы). На дизайнерских композициях также достопримечательности города и кленовый лист.