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Ко Дню города площадка у Дворца спорта превратится в масштабную физкультурную арену

С самого утра выберут лучшего спасателя. Во время международных соревнований выступят бригады из Беларуси, России, Эстонии. А рядом пройдет турнир по силовому экстриму, совместные выступления воркаут-спортсменов и танцоров брейк-данса.

Традиционно пройдет и марафон конькобежцев. Участие примут ведущие спортсмены страны. Они проведут мастер-классы. Забег стартует в 12 часов.

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