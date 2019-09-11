Социальный объект для нового микрорайона. Ко Дню города в Минске открыт еще один детский сад - на улице Аэродромной. Для развития детей предусмотрены все условия - музыкальный и спортивный залы, городок для изучения правил дорожного движения и бассейн.



Какие занятия ждут дошкольников в новом здании - знает наш корреспондент Александра Кавелич.



Это яркое здание сегодня наполнилось детскими голосами. Первых воспитанников принимает детский садик на столичной улице Аэродромной. Рядом стремительно разрастается новый большой микрорайон, поэтому построили объект очень быстро - всего за год.



Разнообразные игровые комплексы, которые разместились по всей территории, с самого утра опробовали маленькие посетители. В детском садике с символическим названием "Мир на ладошке" смогут учиться и отдыхать 230 малышей.



На трех этажах - все для творческого и спортивного развития. Бассейн, физкультурный и музыкальный залы. А также компьютерный класс, где пройдут занятия с приставкой ІТ.



Здесь же организуют группы кратковременного пребывания, а также адаптационные, чтобы самые младшие могли быстро привыкнуть к новой обстановке. Кстати, рядом с новым детским садом вскоре начнут строительство еще одного.



Новые объекты социальной инфраструктуры сейчас ждут почти во всех районах столицы. Чтобы решить этот вопрос, на карте города в ближайшие 4 года появится еще 2 десятка детских садиков. Они примут более 4 тысячи малышей.