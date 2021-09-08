Концертный нон-стоп и квест-игры, интерактивные выставки и гостеприимные ярмарки. Ко Дню города в Минске пройдет более 130 мероприятий. Оупен-эйры будут как районные, так и городские. Главные площадки развернутся в самом центре: у Дворца спорта пройдет молодежная музыкальная программа. В Верхнем городе зрителей соберет фестиваль национальных культур. Праздничную атмосферу обеспечат также ярмарки с хендмейд-сувенирами и гастрономическими изобретениями. Торговые ряды зашумят уже в пятницу. Основные мероприятия запланированы на 11 сентября.