ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Ко Дню города в Минске пройдет более 130 мероприятий

Концертный нон-стоп и квест-игры, интерактивные выставки и гостеприимные ярмарки. Ко Дню города в Минске пройдет более 130 мероприятий. Оупен-эйры будут как районные, так и городские. Главные площадки развернутся в самом центре: у Дворца спорта пройдет молодежная музыкальная программа. В Верхнем городе зрителей соберет фестиваль национальных культур. Праздничную атмосферу обеспечат также ярмарки с хендмейд-сувенирами и гастрономическими изобретениями. Торговые ряды зашумят уже в пятницу. Основные мероприятия запланированы на 11 сентября.

Финальный аккорд в День города - это фейерверк. Небо засияет в 22:00 над сквером Старостинская Слобода (неподалеку от гостиницы "Беларусь"). В воскресенье праздничная эстафета продолжится со спортивным колоритом. На старте "Минский полумарафон".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все